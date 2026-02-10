Нерегулярные менструации оказались симптомом опухоли мозга у британки

27-летней жительнице Великобритании Оливии Макни диагностировали опухоль гипофиза после того, как она решила проверить гормоны из-за сбоев менструального цикла. До этого девушка объясняла нерегулярные менструации уже известными диагнозами — эндометриозом и синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Об этом сообщает издание Mirror.

По словам Макни, долгое время она не рассматривала нарушения цикла как тревожный симптом. Ситуация изменилась, когда она сделала домашний анализ крови, чтобы оценить репродуктивное здоровье. В клинике врачи выявили отклонения в уровнях тестостерона и пролактина и направили пациентку на дополнительные обследования. После серии анализов и МРТ в мае 2025 года у нее обнаружили опухоль гипофиза.

Как объяснили медики, новообразование влияет на выработку гормона пролактина. У женщин он регулирует рост и созревание фолликулов яичников, способствует овуляции, а также поддерживает гормональный баланс во второй половине цикла. По словам врачей, именно изменение уровня пролактина стало причиной нарушений менструального цикла и бесплодия.

Диагноз стал для девушки двойным ударом — речь шла не только о раке мозга, но и о серьезных проблемах с фертильностью.

«Пока опухоль на месте, я не могу забеременеть», — рассказала она.

Ситуацию осложняет то, что у Макни есть и другие хронические заболевания. Помимо эндометриоза и СПКЯ, у нее диагностирован синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ), при котором возникает сильное головокружение при вставании.

Теперь британка призывает женщин не игнорировать нерегулярные менструации и при любых сомнениях проверять гормональный фон. По ее словам, раннее обследование может помочь вовремя выявить серьезное заболевание.

