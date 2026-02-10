Отец девочки, которую ударило током в столичной школе, также получил разряд

В Москве девочку, которую ударило током в школе, перевели из реанимации в палату

Московскую школьницу, которую ударило током при проходе турникета, перевели в обычную палату. Об этом стало известно mk.ru.

Накануне ученица седьмого класса проходила через турникет, расположенный напротив рамки металлоискателя, но внезапно ее парализовало, и девочка упала на пол, ударившись головой, а затем потеряла сознание.

Администратор вызвала скорую и сообщила родителям о произошедшем. На место прибежал отец постарадавшей, который тоже дотронулся до турникета, в результате его ударило током.

У школьницы заподозрили электротравму и зафиксировали изменение сердечного ритма. Вечером юную пациентку перевели из реанимации в палату, медики еще будут наблюдать за ней, но в ближайшее время собираются выписать, назначив лечение.

По факту ЧП была начата проверка технического состояния оборудования и соблюдения требований безопасности в школе.

