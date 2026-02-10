В Госдуме назвали глупостью «гордость» Каллас за освистывание вице-президента США

Депутат Чепа: слова Каллас про освистывание Вэнса еще раз показали ее глупость

Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «европейской гордости» после того, как публика освистала вице-президента США Джей Ди Вэнса на открытии Олимпиады в Италии, в очередной раз говорит о политической глупости главного дипломата ЕС. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Еще раз Каллас показала свою человеческую, политическую глупость, свою политическую несостоятельность», — подчеркнул парламентарий.

Чепа напомнил, что Вэнс неоднократно нелицеприятно высказывался по поводу высших европейских чиновников на фоне разворачивающегося противостояния Европы и Соединенных Штатов в политической, идеологической и экономической сферах. Однако в ЕС могут ответить лишь таким образом.

До этого Кая Каллас назвала «европейской гордостью» освистывание вице-президента США на церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от США в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно», — сказала она.

На церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо зрители на стадионе «Сан-Сиро» встретили свистом и неодобрительными возгласами американскую делегацию спортсменов. Такая же реакция была, когда на большом экране стадиона показали вице-президента США Джей Ди Вэнса и его супругу Ушу.

Ранее Вэнс публично показал неприличный жест критикам Трампа.