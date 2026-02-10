Размер шрифта
ЕС утвердил список стран для импорта газа без предварительных разрешений

Vasily Fedosenko/Reuters

Евросоюз в рамках плана по отказу от российских энергоносителей утвердил список стран, из которых будет ввозиться газ без предварительных разрешений. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на журнал ЕС.

В него вошли Норвегия, США, Катар, Великобритания, Алжир, Нигерия и другие страны.

»Еврокомиссия <...> ввела процедуру предварительного разрешения, призванную обеспечить беспрепятственную проверку страны-производителя до того, как газ попадет на территорию союза», — поясняется в документе.

Согласно этому решению, газ из третьих стран может освобождаться от предварительных разрешений при условии, если страна производит природный газ, экспортировала более 5 млрд кубометров природного газа в ЕС в 2024 году и запретила импорт российского газа или применяет другие ограничительные меры в отношении газа РФ. Кроме того, у этой страны должна отсутствовать газовая инфраструктура, которая позволяет ей импортировать СПГ или трубопроводный газ.

В конце января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. К 1 марта европейские страны должны подготовить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее две страны выступили против запрета ЕС на услуги по перевозке российской нефти.
 
