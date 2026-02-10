Размер шрифта
Россиянке грозит срок за попытку вывоза змей из Индонезии

Посол Толченов: гражданке РФ грозит пять лет за попытку вывоза змей из Индонезии
Гражданке России грозит пятилетнее заключение за попытку вывоза змей из Индонезии. Об этом заявил посол РФ в азиатской стране Сергей Толченов в беседе с РИА Новости.

По данным индонезийских властей, россиянка пыталась вывезти 202 особи земноводных в Россию.

«Буквально на днях была история с одной российской гражданкой, которая пыталась вывезти отсюда, из Индонезии, редких змей, которые занесены в Красную книгу. Это, естественно, нарушение законодательства, причем достаточно серьезное. Сейчас мы помогаем урегулировать эту ситуацию», — сказал дипломат.

До этого в Забайкалье таможенники обнаружили у китайской туристки бивни моржа, которые она спрятала на теле. Китаянка путешествовала по России и возвращалась домой на автобусе, следовавшем в Маньчжурию. На МАПП Забайкальск транспорт подвергли досмотру, во время которого 50-летняя женщина стала нервничать.

Таможенники решили досмотреть ее в частном порядке и обнаружили необработанные фрагменты бивней моржа, часть из которых была прикреплена чулками к талии, остальные находились в нижнем белье. Всего под одеждой женщина везла четыре деривата млекопитающего весом почти 3 кг, которые купила на местном рынке и хотела использовать для поделок.

Ранее в Индонезии нашли самую длинную змею в мире.
 
