Регина Тодоренко чуть не убила человека из-за убеждений

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко рассказала в «Шоу Воли», как ее действия чуть не привели к смерти человека. На это обратил внимание Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

По словам Тодоренко, она была уверена, что все болезни исходят из психосоматики. Поэтому блогерша решила незаметно добавить мед в чай человеку, которой ей рассказал о своей аллергии. Человек предупреждал, что мед для него крайне опасен, но знаменитость ему не поверила. В итоге у мужчины развился отек Квинке.

Отек Квинке — это острое и смертельно опасное состояние, которое характеризуется быстрым увеличением в объеме глубоких слоев кожи, подкожной клетчатки и слизистых оболочек.

В публикации «НЕБОЖЕНЫ» поинтересовались, рискнула ли бы Тодоренко провести подобный эксперимент со своими детьми.

«Регина — одна из тех бесноватых, агрессивно-невежественных женщин, которых нужно держать в специальных резервациях, чтобы они не навредили нормальным людям. То, как она это весело рассказывает и не боится последствий, заставляет нас всех задуматься: это больше садизм или просто отсутствие мозгов? Или и то и другое?» — отметили в посте Telegram-канала.

Ранее была названа причина смерти звезды «Один дома».