От буфетчиц до муз: какими были советские стюардессы

9 февраля в России отметили День работника гражданской авиации. Этот праздник появился совсем недавно — в 2013 году, — в отличие от профессий, связанных с пассажирскими перевозками.

Поначалу в авиации работали только мужчины, и только в 1930-х годах благодаря американской медсестре и лицензированному пилоту Эллен Черч до работы допустили женщин. В СССР первой стюардессой стала 20-летняя москвичка Эльза Городецкая, которая обслуживала пассажиров на рейсе Москва — Ашхабад. Правда, тогда такой профессии в Советском союзе не существовало, а потому в зарплатных ведомостях она была записана как буфетчица. При этом ее обязанности выходили далеко за рамки тех, которые есть у бортпроводниц сейчас: девушке приходилось самой закупать продукты, доставлять их на борт, готовить закуски и убирать салон.

«Самое главное было найти большущий чемодан. Чем он был больше — тем лучше. Это чтобы не возвращаться второй раз. Потом нужно было загрузить в него ложки, вилки, тарелки, стаканы и прочую мелочь. Ну и, конечно же, все продукты, купленные под строжайший отчет в ресторане аэропорта. Весил такой чемодан килограммов сорок. А я тащила его из ресторана в самолет...» — вспоминала Городецкая.

Со временем список обязанностей сократился, а отношение к профессии изменилось. В 1950-х быть стюардессой считалось престижно. Девушки, работающие в небе, получали хорошую зарплату: их оклад составлял 200–240 рублей, тогда как школьные учителя получали около 150. При этом и требования к бортпроводницам предъявлялись жесткие. Попасть в профессию было нелегко, однако диплом медика или психолога повышал шансы, как и знание английского. Немаловажным критерием была внешность.

«Нам читали лекции по культуре общения, эстетике, внешнему виду, вплоть до выступлений модельеров. То есть уровень подготовки был очень высоким», — рассказывала бортпроводница Валентина Драганова.

Несмотря на это, работать в авиации мечтали многие девушки. Одних мотивировали заграничные командировки, которые были практически единственным шансом посмотреть мир, других — высокая зарплата, третьих — романтика профессии.

Какими были советские стюардессы — в галерее «Газеты.Ru».