Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Главврача российской больницы уволили после ареста его сына

«Ъ»: Соловьев уходит с поста главврача больницы №6 в Екатеринбурге
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге уходит с должности главный врач городской больницы № 6 Роберт Соловьев — информацию об этом подтвердили в региональном минздраве. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

Роберт Соловьев возглавил больницу № 6 в 2023 году, до этого он руководил медучреждением в Каменске-Уральском. В структуру екатеринбургской больницы входит крупная десятиэтажная поликлиника в Академическом районе, открытая в 2024 году.

По данным портала E1, в январе у Соловьева прошли обыски по месту жительства. При этом уголовное дело возбуждено в отношении его сына — Александра Соловьева. Он проходит по статье о посредничестве во взяточничестве.

Отставка Соловьева стала очередной в череде кадровых решений в системе здравоохранения Екатеринбурга. До этого пост главного врача больницы № 40 покинул Александр Прудков, руководивший учреждением более 15 лет. Также в отставку ушел многолетний глава Уральского кардиоцентра Ян Габинский.

В течение 2025 года должности также оставили руководитель свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, глава клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Охрана здоровья матери и ребенка Елена Николаева, а также директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

Ранее в регионе последовали отставки главных врачей больниц и других медицинских руководителей.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!