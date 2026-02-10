Главврача российской больницы уволили после ареста его сына

В Екатеринбурге уходит с должности главный врач городской больницы № 6 Роберт Соловьев — информацию об этом подтвердили в региональном минздраве. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

Роберт Соловьев возглавил больницу № 6 в 2023 году, до этого он руководил медучреждением в Каменске-Уральском. В структуру екатеринбургской больницы входит крупная десятиэтажная поликлиника в Академическом районе, открытая в 2024 году.

По данным портала E1, в январе у Соловьева прошли обыски по месту жительства. При этом уголовное дело возбуждено в отношении его сына — Александра Соловьева. Он проходит по статье о посредничестве во взяточничестве.

Отставка Соловьева стала очередной в череде кадровых решений в системе здравоохранения Екатеринбурга. До этого пост главного врача больницы № 40 покинул Александр Прудков, руководивший учреждением более 15 лет. Также в отставку ушел многолетний глава Уральского кардиоцентра Ян Габинский.

В течение 2025 года должности также оставили руководитель свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин, глава клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Охрана здоровья матери и ребенка Елена Николаева, а также директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.

Ранее в регионе последовали отставки главных врачей больниц и других медицинских руководителей.