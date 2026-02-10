Россия начнет лишать иностранцев ВНЖ за нарушение одного закона

Правкомиссия по законопроектной деятельности 9 февраля одобрила внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», по которым работающих в России иностранцев обяжут содержать членов своих семей. Об этом сообщает ТАСС.

Эти лица должны содержать родственников, которые проживают в России и находятся на их иждивении, на уровне не ниже умноженной на региональный коэффициент величины прожиточного минимума.

По достижении 18 лет дети иностранцев будут обязаны либо покинуть Россию в течение 30 дней, либо оформить собственный патент с уплатой полного платежа.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал агентству, что законопроект также предусматривает внедрение автоматического обмена информацией между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Министерством внутренних дел (МВД) РФ, что позволит в режиме реального времени отслеживать доходы мигрантов. Налоговые органы будут предоставлять сведения МВД каждые три месяца.

Груздев уточнил, что отсутствие информации о заработке или доход ниже прожиточного минимума станут прямым основанием для аннулирования патента, РВП или ВНЖ.

Ранее в России начал действовать закон об обмене между школами и МВД данными о детях мигрантов.