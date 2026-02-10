Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Макрон ожидает от США ответа на цифровое регулирование в ЕС

Макрон: США примут ответные меры из-за цифрового регулирования в ЕС
Ludovic Marin/Pool/Reuters

США введут ответные меры в качестве реакции на решения Евросоюза в сфере цифрового регулирования. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times.

«В ближайшие месяцы – это несомненно – США будут [принимать ответные меры против] нас из-за цифрового регулирования», — считает Макрон.

По его мнению, американская администрация может ввести против блока новые пошлины, если ЕС будет использовать свой закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) для контроля над технологическими компаниями из США. Помимо этого, Вашингтон может принять ответные меры против тех стран ЕС, которые планируют запретить доступ в соцсети для подростков.

В конце января Еврокомиссия начала расследование в отношении чат-бота с искусственным интеллектом Grok, интегрированного в соцсеть Х Илона Маска. Оно связано с созданием при помощи чат-бота «контента, такого как обработанные изображения сексуального характера, в том числе контента, который может представлять собой материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми».

Ранее в Китае объяснили, почему Евросоюз принял тарифную политику США.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!