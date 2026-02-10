Макрон ожидает от США ответа на цифровое регулирование в ЕС

США введут ответные меры в качестве реакции на решения Евросоюза в сфере цифрового регулирования. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Financial Times.

«В ближайшие месяцы – это несомненно – США будут [принимать ответные меры против] нас из-за цифрового регулирования», — считает Макрон.

По его мнению, американская администрация может ввести против блока новые пошлины, если ЕС будет использовать свой закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA) для контроля над технологическими компаниями из США. Помимо этого, Вашингтон может принять ответные меры против тех стран ЕС, которые планируют запретить доступ в соцсети для подростков.

В конце января Еврокомиссия начала расследование в отношении чат-бота с искусственным интеллектом Grok, интегрированного в соцсеть Х Илона Маска. Оно связано с созданием при помощи чат-бота «контента, такого как обработанные изображения сексуального характера, в том числе контента, который может представлять собой материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми».

Ранее в Китае объяснили, почему Евросоюз принял тарифную политику США.