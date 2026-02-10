Убийца девятилетнего мальчика из Петербурга мог заниматься съемкой детского порно

Петербургские следователи нашли на компьютере обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика порновидео с детьми, мужчина мог снимать ролики, когда жил в Ростове. Об этом сообщает 78.ru.

У обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши Т. на компьютере обнаружено около 2 терабайт видеоматериалов с участием несовершеннолетних. Следователи выехали в Ростовскую область, где ранее проживал обвиняемый, чтобы опросить несовершеннолетних, которых опознали на видеозаписях.

По версии следствия, Жилкин мог вступать в интимные отношения с несовершеннолетними еще до переезда в Петербург.

Девятилетний Паша Т. пропал 30 января, в последний раз его видели садящимся в машину у гипермаркета. В день пропажи школьник мужчина предлагал ему и другим детям покататься на автомобиле и «побыть с ним за деньги». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее семье 9-летнего Паши, которого убили в Петербурге, отремонтируют жилье.