Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Убийца девятилетнего мальчика из Петербурга мог заниматься съемкой детского порно

78.ru: обвиняемый в убийстве ребенка в Петербурге мог снимать детское порно
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Петербургские следователи нашли на компьютере обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика порновидео с детьми, мужчина мог снимать ролики, когда жил в Ростове. Об этом сообщает 78.ru.

У обвиняемого в убийстве девятилетнего Паши Т. на компьютере обнаружено около 2 терабайт видеоматериалов с участием несовершеннолетних. Следователи выехали в Ростовскую область, где ранее проживал обвиняемый, чтобы опросить несовершеннолетних, которых опознали на видеозаписях.

По версии следствия, Жилкин мог вступать в интимные отношения с несовершеннолетними еще до переезда в Петербург.

Девятилетний Паша Т. пропал 30 января, в последний раз его видели садящимся в машину у гипермаркета. В день пропажи школьник мужчина предлагал ему и другим детям покататься на автомобиле и «побыть с ним за деньги». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее семье 9-летнего Паши, которого убили в Петербурге, отремонтируют жилье.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!