Наука

В России разрабатывают первый клеточный препарат против запущенных форм рака

Первый МГМУ: разрабатываются препараты для лечения рака на основе TIL-терапии
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Ученые Сеченовского университета разрабатывают инновационную клеточную терапию для лечения онкологических заболеваний на основе опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (TIL-терапии). Технология предполагает использование собственных иммунных клеток пациента для борьбы со злокачественными опухолями и в перспективе может применяться при лечении солидных форм рака, плохо поддающихся традиционной терапии. Первым показанием для нового подхода станет меланома. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

В отличие от химио- и таргетной терапии, TIL-терапия направлена не на прямое уничтожение опухолевых клеток, а на усиление естественного противоопухолевого иммунного ответа. Для этого из удаленной опухоли пациента выделяют Т-лимфоциты — клетки иммунной системы, которые уже распознали опухоль и пытались с ней бороться. В лабораторных условиях специалисты отбирают наиболее активные лимфоциты, многократно размножают их и затем возвращают в организм пациента путем внутривенной инфузии.

Как пояснила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета профессор Марина Секачева, ключевым преимуществом подхода является его избирательность. Злокачественные опухоли отличаются высокой неоднородностью: их клетки могут существенно различаться между собой и содержать разные мишени для лекарственного воздействия. По словам специалиста, Т-лимфоциты, выделенные непосредственно из опухоли, уже «адаптированы» к этой среде и несут на себе рецепторы к множеству опухолевых антигенов. Возврат таких клеток в организм в увеличенном количестве может усилить естественную противоопухолевую защиту.

На первом этапе ученые планируют применять TIL-терапию для лечения так называемых «горячих» опухолей — новообразований, чувствительных к иммунотерапии. Одним из таких заболеваний является меланома. Аналогичная терапия, зарегистрированная в США, показывает эффективность до 70% у пациентов с запущенными стадиями болезни.

В Сеченовском университете рассчитывают начать доклинические испытания первого российского клеточного препарата для лечения меланомы летом 2026 года. К началу 2027 года планируется завершить исследования на лабораторных животных. После этого, в рамках так называемого госпитального исключения, терапия может быть применена у первых пациентов с резистентными формами заболевания.

В дальнейшем разработчики намерены адаптировать платформенную технологию TIL-терапии для лечения других видов рака, включая рак мочевого пузыря и легкого. По словам руководителя стратегического проекта «Клетка-как-лекарство» Петра Тимашева, в 2025 году университет получил лицензию на производство аутологичных клеточных препаратов, а следующей задачей станет масштабирование разработок и их внедрение в клиническую практику.

Ранее российские ученые выяснили, как возраст меняет риск развития рака.
 
