Кириенко напомнил, что в России любой человек может пойти учиться в школу губернаторов

Кириенко: любой в России может пойти учиться в школу губернаторов и мэров

Анекдот о том, что сын полковника не сможет стать генералом, потому что у него есть свои дети, остался в прошлом для российской кадровой системы. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

По его словам, поворотным моментом в улучшении системы государственного управления в стране стал запуск, по поручению президента РФ Владимира Путина, конкурса «Лидеры России» в 2017 году.

Кириенко отметил, что тогда вспоминался упоминаемый анекдот, от него захотели отказаться.

Чиновник добавил, что в настоящее время в России функционирует совсем другая модель: любой гражданин может подать заявку на участие в конкурсе, попасть в проект «Лидеры России», в школу губернаторов, мэров и заместителей губернаторов.

Кириенко рассказал, что большинство глав регионов России уже прошли такую подготовку. В частности, 55 из 89 губернаторов окончили президентскую школу высшего госуправления.

Ранее конкурс «Лидеры России» проходил индивидуально, но с 2025 года участники подают заявки в составе команд.