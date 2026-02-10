Размер шрифта
В ФСБ отметили участившиеся случаи нападения учеников на одноклассников и учителей

Бортников: школьники в РФ стали чаще нападать на одноклассников и учителей
Гавриил Григоров/РИА Новости

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании комитета заявил, что в России участились случаи нападения школьников на одноклассников и учителей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бортникова, профилактические мероприятия в молодежной среде не имеют достаточной эффективности.

«Тому наглядный пример — участившиеся случаи совершения учащимися нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями. Такие факты имеются и в субъектах Центрального федерального округа», — отметил Бортников.

Он уточнил, что федеральным органам власти и главам регионов направлены установки НАК, предписывающие разработать комплекс мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

До этого в НАК сообщили, что потенциальных исполнителей нападений на школьников и учителей все чаще ищут и вербуют через закрытые онлайн-сообщества.

В комитете уточнили, что участившиеся нападения школьников нередко приводят к тяжким последствиям. По данным комитета, поиск исполнителей подобных преступлений, как правило, ведется в закрытых чатах мессенджеров и социальных сетей, связанных с деструктивными движениями и антироссийской повесткой. Также используются интернет-ресурсы, предлагающие «быстрый заработок», в том числе незаконным путем.

Ранее НАК сообщил о предотвращении 273 терактов в России за 2025 год.
 
