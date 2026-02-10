Размер шрифта
Захарова высказалась о роли парламентской дипломатии в последние годы

Захарова: парламентская дипломатия РФ набрала обороты
Maksim Konstantinov/Global Look Press

У парламентской дипломатии РФ длинная история, насыщенная разными событиями и сопряженная с международными отношениями. При этом опыт парламентариев остается востребованным и сегодня. Об этом в разговоре с «Парламентской газетой» заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российские парламентарии традиционно поддерживали крепкие связи с коллегами из других стран, а также с общественным деятелями и движениями по всему миру. Захарова добавила, что их опыт востребован и по сей день.

«Парламентская дипломатия набрала обороты. Сейчас контакты осуществляются не только между законодательными органами разных стран, но и между парламентскими организациями, внутри объединений. Сегодня вряд ли удастся найти крупную международную организацию, в которой не было бы парламентского измерения. Такова, на мой взгляд, особенность современного периода», — сказала дипломат.

Однако, по ее словам, при этом отечественные парламентарии стали заложниками санкционных войн. Захарова подчеркнула, что в истории не было такого прецедента, чтобы персоной нон грата был объявлен весь парламент в ряде стран.

До этого Мария Захарова заявила, что Россия будет бороться с попытками сфальсифицировать историю, а также исказить правду о Второй мировой войне. Она отметила, что «унифицированное промывание мозгов» в Европе начинается еще со школы.

Ранее Захарова заявила, что Европа начала осознавать свое положение.
 
