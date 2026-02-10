«Защищать белых и пушистых легко»: член СПЧ – о смерти адвоката Падвы

Заслуженный юрист России Генрих Падва умер на 95-м году жизни – он был одним из тех, кто повлиял на введение моратория на смертную казнь в России. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в разговоре с «Газетой.Ru» назвала адвоката настоящим гуманистом и борцом за свободы людей. Она отметила, что Падва внес огромный вклад в российскую правовую систему.

«Генрих Падва действительно повлиял на всю российскую и советскую адвокатуру — он зажег свою яркую звезду именно в этот период. Генрих Падва не боялся защищать самых разных персонажей. В его копилке дел были истории, которые, возможно, у некоторых вызовут сомнения — кто-то скажет, что это слишком отрицательные личности. Но он брался в первую очередь за интересные дела — за те, которые его самого зажигали. И он всегда декларировал, что адвокат защищает даже не конкретного человека, а право», — подчеркнула она.

Меркачева рассказала, что адвокат повлиял и на ее взгляды в правозащитной деятельности.

«И даже, если человек является преступником в глазах общества и государства, это не означает, что в отношении самого человека должно нарушаться право. Вот этим, собственно, его позиция очень близка к правозащитной. В частности, к моей. Совершенно неважно, за что оказался за решеткой человек, но если там он подвергается пыткам, избиениям и нарушаются всяческие его права, то это повод для того, чтобы мы реагировали. И нельзя говорить: «вот этому мы будем помогать, потому что у него хорошая статья, а вот этому не будем, потому что плохая». Так и Генрих Падва», — отметила член СПЧ.

Правозащитница объяснила, почему Падва не боялся брать и разбираться в самых резонансных делах.

«Его дела были не по назначению, а по соглашению, разумеется, у него был выбор. Почему он выбирал некоторых персонажей, которые вызывают оскомину у власти или у каких-то кругов общества? Потому что они ему были интересны, и это означает, что Генри Падва всегда был живой — ему нравилось изучать жизнь, познавать характеры. Самое, наверное, еще важное, на мой взгляд, что защищать хороших, белых и пушистых легко, а вот как защитить тех, кто неоднозначен? Генрих Падва доказал, что это можно и нужно отменить смертную казнь. Да, конечно, он повлиял, потому что он всегда выступал против нее. Как настоящий гуманист, как настоящий борец за права человека», — заключила Меркачева.

Генрих Падва родился в 1931 году в Москве, в 1953 году закончил юрфак МГУ. По советской системе распределения кадров по регионам работал в Калининской области (в настоящее время – Тверская). Позднее, в 1971 году, вернулся в Москву и вошел в Московскую городскую коллегию адвокатов.

Издание «Адвокатская газета» писало, что благодаря усилиям Генриха Падвы была отменена в России смертная казнь. В 1999 году был сначала введен временный мораторий, в 2009 году Конституционный суд закрепил эту норму.

Падва представлял интересы семьи академика Андрея Сахарова, бизнесменов Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) и Алишера Усманова, криминального авторитета Япончика. Кроме того, адвокат защищал Владимира Высоцкого, на которого в 1980 году завели дело в рамках борьбы с нетрудовыми доходами.

None