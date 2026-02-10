Российский шорт-трекист не смог квалифицироваться в гонке на Олимпиаде

Шорт-трекист Посашков не квалифицировался в гонке на 1000 м на Олимпиаде

Российский шорт-трексит Иван Посашков не сумел преодолеть квалификацию в четвертьфинальную стадию гонки дистанцией 1000 метров на зимних Олимпийских играх — 2026.

Согласно правилам, два лучших спортсмена в каждом из восьми забегов проходят в следующий круг. Посашков выступил в седьмой группе и финишировал на последнем, четвертом месте. Его время составило 1.28,64.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий дня на Олимпиаде, включая выступление российских шорт-трекистов. До Посашкова квалифицироваться не смогла Алена Крылова.

Посашков — двукратный чемпион России и многократный призер турнира (2023, 2024, 2025).

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее Савелий Коростелев не сумел преодолеть квалификацию спринта на ОИ.