Лавров высказался об отношении США к позиции России по ядерной энергетике

Ведущие позиции России на рынке ядерной энергетики бросают вызов США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, в странах, где у России уже есть проекты, в том числе в Европе, американцы работают над тем, чтобы переквалифицировать их энергетику на свои стандарты. Дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты этого не скрывают.

Лавров добавил, что Вашингтон использует санкции, чрезмерно завышает тарифы для стран, которые не слушаются его в отношении сотрудничества с Москвой. РФ в свою очередь не приемлет методы торгового, экономического давления и валютных войн, подчеркнул министр.

В этом же интервью Лавров заявил, что Россия не планирует первой делать шаги к эскалации в сфере контроля над вооружениями после прекращения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным. Газета The Financial Times сообщила, что Трамп намерен сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что США будут работать с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Ранее США заявили о намерении работать с Россией и Китаем над сокращением ядерного оружия.