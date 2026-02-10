В Европе рассказали, как обойти вето Орбана на вступление Украины в ЕС

У Евросоюза есть несколько вариантов, как обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на вступление Украины в ЕС. Об этом пишет европейское издание Politico.

Издание отмечает, что противодействие Будапешта является препятствием для вступления Украины в ЕС. И у союза есть несколько вариантов решения «проблемы Орбана». Самый простой – рассчитывать на проигрыш Орбана на апрельских парламентских выборах в Венгрии председателю оппозиционной партии «Тиса» Петеру Мадьяру, который лояльно относится к Украине.

Если же Орбан победит, европейские лидеры могли бы попытаться «заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа», который может оказать давление на Орбана и попросить его снять вето.

Однако если все это не поможет, европейцы могут применить статью 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет приостановить права государства-члена, включая право голоса в Совете, если оно серьезно нарушает ценности объединения.

«Если все остальные меры окажутся неэффективными, то ЕС может задействовать статью 7 – крайнюю меру, которая может заблокировать возможность Венгрии препятствовать заявке Украины на членство в ЕС. Столицы до сих пор сопротивлялись применению статью 7 и исключили этот вариант в преддверии выборов в Венгрии. Но победа Орбана потребует отчаянных мер», – пишет издание.

В феврале депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что выборы в Венгрии 12 апреля 2026 года являются крупнейшим вызовом для ЕС и Брюссель сделает все, чтобы «избавиться» от Орбана.

10 февраля 2026 года издание Politico написало, что европейские страны разработали пять шагов по предоставлению Украине частичного членства в Евросоюзе в 2027 году, среди которых есть и преодоление вето Венгрии на вступление Украины в ЕС.

Также 9 февраля Bloomberg сообщил, что у ЕС есть сразу несколько планов принятия Украины в ЕС. В декабре 2025 года СМИ написали, что Украину могут принять в ЕС в 2027 году, что поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции. В январе президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что Украина технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году Киев будет полностью готов вступить в ЕС.

