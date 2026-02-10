В Кремле ответили на вопрос про сроки проведения нового раунда переговоров по Украине

Россия рассчитывает, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится совсем скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Конкретной даты пока нет, но мы рассчитываем, что это произойдет скоро», — сказал представитель Кремля.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США хотят завершения конфликта на Украине до июня и не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.