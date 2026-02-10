Размер шрифта
В Кремле ответили на вопрос про сроки проведения нового раунда переговоров по Украине

Песков: РФ рассчитывает на скорое проведение нового раунда встреч по Украине
Россия рассчитывает, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится совсем скоро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Конкретной даты пока нет, но мы рассчитываем, что это произойдет скоро», — сказал представитель Кремля.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США хотят завершения конфликта на Украине до июня и не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал ход переговоров по Украине.
 
