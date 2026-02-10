Власти Украины планируют уничтожить фреску с Романовыми

СПЖ: фреску с Николаем II уберут из храма на западе Украины

На западе Украины власти планируют уничтожить фреску с изображением последнего российского императора Николая II и членов его семьи в одном из храмов, ранее принадлежавших Украинской православной церкви. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

Речь идет об Успенском соборе в городе Владимир Волынской области. Как утверждается, после судебного решения храм был изъят у канонической Украинская православная церковь и передан под юрисдикцию Православная церковь Украины. По словам депутата Верховной рады Игорь Гузь, вопрос дальнейшей судьбы настенной росписи уже обсуждался с представителями ПЦУ, и сохранение фрески не планируется.

По данным СПЖ, на месте демонтированного изображения предполагается разместить роспись с образами «украинских святынь».

Успенский собор является памятником древнерусской архитектуры XII века. К 1900 году храм был восстановлен при финансовой поддержке Николай II, что и стало основанием для появления фрески с изображением царской семьи.

В СПЖ напомнили, что давление на УПЦ усилилось после 2014 года: религиозные общины переводят в другую юрисдикцию, каноническую церковь лишают прав на аренду земли, фиксируются захваты храмов и преследование духовенства. В августе 2024 года президент Украины подписал закон, который, по оценкам правозащитников, фактически запрещает деятельность УПЦ в стране.

Кроме того, украинские власти продолжают курс на демонтаж объектов, связанных с российской и советской историей. В 2025 году Украинский институт национальной памяти признал династию Романовых символом «российского империализма».

Ранее МИД России неоднократно осуждал действия Украины против канонической Украинской православной церкви.