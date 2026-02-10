Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Власти Украины планируют уничтожить фреску с Романовыми

СПЖ: фреску с Николаем II уберут из храма на западе Украины
РИА «Новости»

На западе Украины власти планируют уничтожить фреску с изображением последнего российского императора Николая II и членов его семьи в одном из храмов, ранее принадлежавших Украинской православной церкви. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.

Речь идет об Успенском соборе в городе Владимир Волынской области. Как утверждается, после судебного решения храм был изъят у канонической Украинская православная церковь и передан под юрисдикцию Православная церковь Украины. По словам депутата Верховной рады Игорь Гузь, вопрос дальнейшей судьбы настенной росписи уже обсуждался с представителями ПЦУ, и сохранение фрески не планируется.

По данным СПЖ, на месте демонтированного изображения предполагается разместить роспись с образами «украинских святынь».

Успенский собор является памятником древнерусской архитектуры XII века. К 1900 году храм был восстановлен при финансовой поддержке Николай II, что и стало основанием для появления фрески с изображением царской семьи.

В СПЖ напомнили, что давление на УПЦ усилилось после 2014 года: религиозные общины переводят в другую юрисдикцию, каноническую церковь лишают прав на аренду земли, фиксируются захваты храмов и преследование духовенства. В августе 2024 года президент Украины подписал закон, который, по оценкам правозащитников, фактически запрещает деятельность УПЦ в стране.

Кроме того, украинские власти продолжают курс на демонтаж объектов, связанных с российской и советской историей. В 2025 году Украинский институт национальной памяти признал династию Романовых символом «российского империализма».

Ранее МИД России неоднократно осуждал действия Украины против канонической Украинской православной церкви.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!