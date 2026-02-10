Отказ от сборной России, тайный отец и исторический успех на Олимпиаде: что происходит с дочерью Тутберидзе

Сборная Грузии заняла историческое четвертое место в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Италии. Во многом это стало возможным благодаря выступлению в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — дочери тренера Этери Тутберидзе и сына известного актера Бориса Смолкина. Как Диана пришла к этому достижению, из-за чего она сменила спортивное гражданство, отказавшись от сборной России, и почему никто не знает, кто ее отец, — в материале «Газеты.Ru».

Дэвис и Смолкин помогли сборной Грузии добиться исторического успеха на Олимпиаде

На зимние Олимпийские игры в Милане — 2026 приехала небольшая делегация грузинских спортсменов: в нее вошло восемь человек. И шестеро из них — фигуристы. Возглавить группу на параде атлетов выпала честь Диане Дэвис: вместе с Лукой Берулавой она стала знаменосцем своей сборной. Примечательно, что еще четыре года назад дочь Этери Тутберидзе представляла сборную России на Олимпиаде в Пекине.

Как бы там ни было, спортсменка начала выступление на своей второй Олимпиаде — в паре со своим партнером и супругом Глебом Смолкиным. В командных соревнованиях по фигурному катанию они стали шестыми в ритм-танце и четвертыми — в произвольном. Это помогло сборной Грузии занять общее четвертое место — самый высокий результат в истории. При этом грузинская команда до последнего боролась за бронзу с хозяевами Олимпиады — итальянцами.

«Каждый член команды заслуживает благодарности — спортсмены, тренеры, руководители Федерации фигурного катания, все те люди, которые внесли свой вклад в достижение этого исторического результата, — заявил президент грузинского олимпийского комитета Лери Хабелов, чьи слова приводит «Sputnik Грузия». — Впереди у нас не менее интересные олимпийские дни. В Милане будут разыграны еще четыре комплекта медалей».

В личном зачете Дэвис и Смолкин заняли 13-е место в ритм-танце и пробились в финальную часть турнира.

Как Дэвис и Смолкин влюбились друг в друга

Изначально дочь Этери Тутберидзе выступала как одиночница. В детстве ей диагностировали нейросенсорную тугоухость, из-за чего она испытывала трудности с координацией, ей тяжело давались прыжки. В итоге мать настояла на том, чтобы девочка перешла в танцы на льду, хоть сама Диана и противилась этому.

«Я ее просто заставила насильно пойти в танцы. Она плакала. Был такой тяжелый момент: она стояла на коленях, плакала и говорила: «Мамочка, почему ты в меня не веришь?»

Я говорила: «Диана, ты будешь высокой». Она говорила: «Нет, я не буду высокой, я буду маленькая». Формула не сработала, она оказалась 163 см. Но ладно, что Бог ни делает, все к лучшему», — рассказывала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Глеб, сын актера Бориса Смолкина, в 12 лет стал кандидатом в мастера спорта по фигурному катанию, но три года спустя оставил этот вид спорта ради футбола. Впрочем, там карьера не задалась, и через какое-то время он вернулся на лед. Прежде одиночник, он также перешел в танцы, выступал с Екатериной Мироновой и Светланой Лизуновой. Диана стала его третьей партнершей.

На тот момент Дэвис было 15 лет, а Смолкину — 19. Между ними сразу возникла химия, сначала — исключительно на профессиональном уровне. Но вскоре стало ясно, что их отношения выходят за пределы катка. Спустя несколько лет они связали себя узами брака, при этом их свадьба была тайной. Борис Смолкин признавался, что далеко не сразу узнал об изменении семейного положения сына. Пара расписалась в Неваде — там же, где в 1995 году Этери Тутберидзе вышла замуж за своего партнера по шоу Николая Аптера.

Почему Дэвис и Смолкин перешли из сборной России в Грузию

Спустя год после свадьбы Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство и начали выступать за Грузию.

Первые слухи о возможном переходе спортсменов под флаг другой страны появились весной 2022 года — после того, как они расписались. СМИ называли одной из причин такого решения невозможность выступать на международных соревнованиях: Россию на тот момент отстранили от турниров. Более того, американский журналист Дэйв Лиз заявил, что Диана и Глеб намерены выступать за США. Этери Тутберидзе тогда жестко опровергла эту информацию.

Игры в Пекине — 2022 стали для пары последним турниром под российским флагом.

Несмотря на то, что Дэвис и Смолкин должны были выступить на этапах Гран-при России, этого не произошло, а в декабре 2022 года они снялись с чемпионата страны и впервые публично озвучили, что допускают смену спортивного гражданства.

Переход произошел спустя полгода. Фигуристы приняли решение представлять Грузию, а причиной стало происхождение Дианы: ее дед по матери является этническим грузином. Главный тренер сборной России Елена Чайковская сообщила, что сами спортсмены не подавали заявления на переход, но соответствующий запрос пришел из Грузии.

25 мая 2023 года бюро исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) постановило отпустить Дэвис и Смолкина. Под новым флагом они дебютировали в августе 2023 года, выиграв Ice Dance International в США. Сейчас пара проживает и тренируется в Монреале.

Почему дочь Тутберидзе носит фамилию Дэвис и кто ее отец

Диана родилась в Штатах 16 января 2003 года. Вскоре мать перевезла ее в Россию, где начала свою тренерскую деятельность. Дэвис с детства интересовалась спортом и даже рвалась в синхронное плавание. Но в итоге под влиянием матери и под ее руководством вышла на лед.

Между тем, до сих пор никто, кроме Тутберидзе и самой Дианы, не знает, кто отец фигуристки.

В прессе писали, что он американец, а девушка рассказывала, что мужчина приезжал в Россию и дарил ей подарки. Тем не менее его имя осталось нераскрытым, и все, что широкая общественность о нем знает, — фамилия, которую носит фигуристка.

«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой... Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — рассказывала Тутберидзе.

При этом она в 1995 году вышла замуж за своего бывшего партнера по ледовым шоу Николая Аптера. По крайней мере, это следует из архивов американского округа Кларк, штат Невада. Но он отцом Дианы не является. Кроме того, когда тренер уехала работать в Россию, он остался в США.

В 2023 году Диана дала повод для новой волны обсуждения этой темы. В августе ушел из жизни знаменитый конькобежец Сергей Буянов — муж прославленной советской фигуристки Елены Водорезовой. Сразу после этого девушка выложила в соцсети пост, в котором написала «папа», и сопроводила его эмодзи с разбитым сердцем. Она опубликовала снимок, на котором девушка идет за руку с немолодым мужчиной, оба — спиной к камере.

Несмотря на то, что Буянов оставался в браке с Водорезовой вплоть до кончины, СМИ писали о его близком общении с Тутберидзе. Публике остается только гадать, было ли в этом нечто большее, чем дружба. Однако есть нюанс, который не перестает подогревать интерес болельщиков: по документам дочь Тутберидзе — Диана Сергеевна.