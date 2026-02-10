Размер шрифта
Сын Кадырова назначили куратором сферы образования

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал куратором сферы образования
Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат стал куратором в сфере образования. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Сфера образования всегда была и остается одним из краеугольных камней развития нашего общества и государства», — заявил сын главы Чечни.

По словам Кадырова-младшего, в регионе началась активная работа по выведению качества образования на еще более высокий уровень. Сын главы Чечни обсудил дальнейший путь развития сферы с министром образования и науки ЧР Хож-Бауди Дааевым.

«Министр отметил, что образование в регионе демонстрирует устойчивое развитие и выполнение социальных обязательств. Ключевыми приоритетами остаются модернизация инфраструктуры, снижение доли второй смены, повышение качества образования и расширение федеральной поддержки», — рассказал Кадыров-младший.

Ахмат Кадыров также является заместителем председателя правительства Чеченской Республики и министром Чеченской Республики по физической культуре и спорту.

