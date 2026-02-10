Фигурантам дела о хищении средств у бойцов СВО в Шереметьево продлили арест

Суд в Московской области продлил срок содержания под стражей четырем таксистам, обвиняемым в хищении денежных средств у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению Химкинского суда Московской области, срок содержания под стражей обвиняемым Махмудову, Павлову, Хусаинову, Шехояну будет продлен на шесть месяцев.

В ходе заседания после оглашения обвинительного заключения один из фигурантов, Илья Павлов, заявил о частичном признании вины. Остальные обвиняемые заявили, что представят свою позицию по предъявленным обвинениям на последующих этапах процесса.

15 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что членами преступного сообщества, которые похищали деньги у участников специальной военной операции (СВО) в аэропорту Шереметьево, были не менее 40 человек.

О преступной деятельности в Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма менялась. Например, вместо 2 тыс. рублей просили 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно сумма причиненного участникам СВО ущерба превысила 4 млн рублей.

Ранее стало известно, что два фигуранта дела о хищении денег в Шереметьево у бойцов СВО скрылись.