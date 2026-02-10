Суд в Москве постановил, что «первое слово дороже второго»

Арбитражный суд в Москве при вынесении решения по кассационной жалобе в постановлении официально сослался на поговорку «первое слово дороже второго», она упоминается в решении суда.

Разбирательство, привлекшее внимание журналистов, шло между энергокомпанией ПКФ ТСК (истец и покупатель оборудования), ООО НПО «Промконтроль» (ответчик и поставщик оборудования), АО Невский завод и прочими ответчиками. Суд не согласился с доводами ответчика о том, что поставщик не имел реальной возможности определить характер недостатков оборудования, так как оно находилось в распоряжении покупателя. В последствии поставщик определил, что выявленные дефекты — это не брак, а результат неправильной эксплуатации оборудования.

«Тот факт, что ответчик до осмотра оборудования предложил соразмерно снизить цену товара, в совокупности с иными представленными в материалы дела доказательствами, не свидетельствует о признании вины с его стороны. Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго», — говорится в документе.

