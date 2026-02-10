В Свердловской области двое наркоманов искали закладку и замерзли

В Свердловской области недалеко от станции Дубская нашли двух замерзших мужчин, спасти их не удалось. Об этом сообщает kp.ru.

Мужчина нашли в лесополосе в километре от железнодорожной станции. По предварительной версии, мужчины искали в этой местности так называемую закладку с запрещенными веществами.

Это уже не первый подобный инцидент в регионе за последнее время, отмечает издание. Личности замерзших пока не установлены. На месте работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого двое подростков едва не замерзли, гуляя по лесу. 13-летний и 14-летний подростки отправились на прогулку в лесной массив, потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу назад. Спасатели обследовали район на снегоходе, обнаружили школьников и вывезли их из леса, школьники получили переохлаждение.

