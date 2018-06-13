Помпео: США хотят добиться «существенного» разоружения КНДР за два года

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон хотел бы добиться «крупного» ядерного разоружения КНДР за два — два с половиной года, сообщает Reuters.

В среду, 13 июня, госсекретарь дал пресс-конференцию в Сеуле, где рассказал об итогах встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Его спросили, возможна ли «существенная» денуклиаризация Северной Кореи до окончания президентского срока Трампа в 2021 году.

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«Вы использовали термин «крупное», «существенное» разоружение, что-то в этом роде? Мы надеемся, что мы сможем добиться его в течение двух с половиной — двух лет», — ответил Помпео.

Ранее СМИ назвали стоимость проведения встречи Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.