В законе об антикоррупционном суде Украины нашли «амнистию для коррупционеров»

Представители неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International обратились к украинским властям с критикой в адрес закона об антикоррупционном суде, указав на то, что положение об апелляции не отвечает международным договоренностям, передает РИА «Новости».

«Теперь закон предусматривает, что дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах. Таким образом, апелляция будет проходить в обход Антикоррупционного суда. Согласно предварительным договоренностям с международными партнерами, апелляция дел, которые сейчас находятся на рассмотрении в общих судах, должна рассматриваться в апелляционной палате Антикоррупционного суда», — отметили в организации.

В Transparency International также назвали данную норму, содержащуюся в законе, «амнистией для всех ТОП-коррупционеров».