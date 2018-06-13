Трамп оценил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что совершил «по-настоящему великолепный» визит в Сингапур для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом он написал в своем твиттере.

«Был достигнут огромный прогресс по денуклеаризации Северной Кореи», — написал Трамп.

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Также он заявил, что власти КНДР приняли решение отпустить на родину заложников, которые находились в Северной Корее.

По словам Трампа, Ким Чен Ын желает «замечательных вещей» для своей страны. Президент добавил, что северокорейский лидер обладает смелостью, так как только люди с этим качеством могут принять решение о завершении войны.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын согласились приехать в КНДР и США.