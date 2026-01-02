«Чебурашка 2» за первый день проката в России заработал 1 млрд рублей

Более 1 миллиарда рублей собрал «Чебурашка 2» в первый день проката

Кассовые сборы фильма «Чебурашка 2» Дмитрия Дьяченко собрали более 1,027 миллиарда рублей ко второму дню проката. Такие данные следуют из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Второй фильм о Чебурашке вышел в прокат 1 января. К утру 2 января сборы составили 1 027 169 344 рубля, а 421 212 526 рублей из них было заработано по предпродажам. Как отмечается на сайте ЕАИС, в первый день премьеры картину посмотрели свыше 878 тысяч зрителей.

На втором месте по сборам вышедший тоже 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна. За первый день он заработал более 462 тысяч рублей. Его посмотрели почти 411 тысяч человек. На третьем месте по сборам «Буратино» Игоря Волошина. За первый день проката на его счету 455 тысяч рублей. 1 января кинофильм посмотрели 389 тысяч зрителей.

До этого генеральный продюсер кинопремии «Герои большой страны» Михаил Чурбанов в беседе с «Газетой.Ru» назвал проекты шорт-листа, которые можно включать в «семейное киноменю» на новогодние праздники. Он порекомендовал проекты «Один хороший день», «Капитан четвертого ранга», «Крутая перемена 2», «Любопытная Варвара», «Капитан Крюк», «ЖИГА, «На полной скорости», «Мой друг кот и Пушкин», «Семейный призрак». Чурбанов также выделил два проекта по истории России XX века: «Таганрог» и «Дорогой Вилли».

Ранее стало известно о подорожании производства кинопроектов за последние пять лет.