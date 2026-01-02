Размер шрифта
Пенсионерка упала за борт круизного лайнера у берегов Кубы

У побережья Кубы 77-летняя пассажирка круизного лайнера упала за борт, поиски, продолжавшиеся около 15 часов, результата не принесли. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в новогодний день на судне Nieuw Statendam компании Holland America Line, находившемся примерно в 40 милях к северо-востоку от кубинской Сабаны. 77-летняя пассажирка упала за борт. После падения женщины экипаж лайнера незамедлительно начал поисково-спасательную операцию, к которой присоединилась Береговая охрана США.

По данным представителей круизной компании, после получения сигнала о происшествии в район были направлены катер и вертолет. Поиски продолжались в течение дня, однако с наступлением сумерек операцию пришлось приостановить. Пассажирка до настоящего времени не найдена.

Судно совершает семидневный круиз по Восточному Карибскому морю, начавшийся 27 декабря в Форт-Лодердейле (США). Holland America Line подтвердила факт происшествия в официальном заявлении, выразив соболезнования семье.

Ранее россиянин выбросил 13-летнего сына под винты катера в Таиланде.

