В США предупредили Украину о серьезном испытании этой зимой

Украину текущей зимой ожидает серьезное испытание. Об этом сообщил американский журналист Джейми Деттмер в статье на сайте Politico.

По мнению журналиста, ключевым фактором риска для Украины может стать неустанный успех Вооруженных сил (ВС) России в зоне боевых действий. Кроме того, Украина может столкнуться с трудностями из-за недостаточного уровня финансовой поддержки со стороны европейских союзников, считает Деттмер.

Кроме того, он указал на острую нехватку людских ресурсов в украинской армии. По некоторым данным, на отдельных участках фронта украинскому командованию удается разместить около десяти военных на километр, чего недостаточно для ведения боевых действий и обороны.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский признал сам, что эта зима будет для Украины «очень тяжелой» из-за ударов российских военных по критически важной энергетической инфраструктуре. Кроме того, Зеленский понимает, что для продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии боевого соприкосновения Киеву требуется дополнительная помощь Запада.

До этого немецкая газета Bild со ссылкой на украинские источники предупредила жителей Украины, что этой зимой они могут столкнуться с крайне суровыми морозами из-за проблем в энергетике. По информации издания, коллапс энергосистемы страны грозит катастрофическим похолоданием.

Ранее украинцев накрыла волна апатии и усталости на фоне затяжного конфликта.