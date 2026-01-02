Украинский лидер Владимир Зеленский уже «не отмоется» от позора в международном сообществе после атаки на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с ТАСС.

Политик упомянул рождественскую речь Зеленского 25 декабря, обратив внимание, что тот в прямом эфире «дал команду на уничтожение российского лидера».

«Всегда слушайте, что говорят нацисты, потом они это обязательно исполнят» — предупреждали выжившие узники концентрационных лагерей», — высказался Медведчук.

Глава движения «Другая Украина» считает, что Зеленский совершил подобный шаг в страхе перед неминуемым поражением и тюрьмой. По словам политика, украинскому лидеру «необычайно важно устранить Путина», чтобы выиграть в переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Однако вся дипломатическая игра Зеленского, как отметил Медведчук, рушится. Также политик отметил, что разговоры «кровавого клоуна» о том, что атака была совершена на какой-то другой объект, являются «полной чушью».

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. По словам министра, все дроны были сбиты. В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали «недипломатический» ответ и заявили, что атака приведет к пересмотру переговорной позиции Москвы.

В свою очередь власти Киева отрицают свою причастность к этому инциденту, называя обвинения РФ ложью с целью сорвать мирные переговоры. Подробности этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео сняли передачу США чипа БПЛА, сбитого на подлете к резиденции Путина.