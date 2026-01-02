На подлете к Москве уничтожен дрон

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков сбитого дрона работают специалисты экстренных служб.
Других подробностей мэр не привел.
Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 2 января силы ПВО уничтожили над регионами страны 64 беспилотника Вооруженных сил Украины. Семь беспилотников уничтожили над территорией Московского региона, из них пять дронов летели на столицу.
Мэр Москвы также информировал о налетах БПЛА.
В ночь на 1 января Собянин неоднократно сообщал о попытках атак на Москву с применением беспилотного летательного аппарата. Он отметил, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.
Ранее ВС РФ сбили украинский самолет.