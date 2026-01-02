Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

На подлете к Москве уничтожен дрон

Собянин: летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили летевший в сторону Москвы беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков сбитого дрона работают специалисты экстренных служб.

Других подробностей мэр не привел.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 2 января силы ПВО уничтожили над регионами страны 64 беспилотника Вооруженных сил Украины. Семь беспилотников уничтожили над территорией Московского региона, из них пять дронов летели на столицу.

Мэр Москвы также информировал о налетах БПЛА.

В ночь на 1 января Собянин неоднократно сообщал о попытках атак на Москву с применением беспилотного летательного аппарата. Он отметил, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.

Ранее ВС РФ сбили украинский самолет.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548017_rnd_5",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+