Гладков рассказал о последствиях ракетного удара ВСУ по центру Белгорода

Гладков: две женщины пострадали в результате налета ВСУ на центр Белгорода
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате ракетного удара по центру Белгорода ранения получили две местные жительницы. Пострадавших доставили в больницы города, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела выбиты окна в частном доме и 40 квартир в трех многоэтажках. Кроме того, повреждены кровля и фасад торгового центра.  Осколками посечено семь автомобилей, уточнил Гладков. Он также подчеркнул, что все оперативные службы работают на местах.

По информации Минобороны, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего — 20 беспилотных летательных средств (БПЛА) — было сбито над территорией Самарской области, по восемь — над территориями Воронежской и Саратовской областей, семь — над Московским регионом. Из них пять дронов летели на Москву. По шесть БПЛА были сбиты над территориями Рязанской и Ростовской областей, три — над Тульской областью, два — над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в Белгородской области.

