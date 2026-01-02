Военный эксперт раскрыл заказчиков убийства лидера РДК

Если основатель «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Денис Капустин все еще жив, а его смерть была инсценировкой, в конечном счете он все равно будет уничтожен. Об этом заявил военный блогер Алексей Живов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По его мнению, ликвидировать Капустина могут его же кураторы.

27 декабря сообщалось, что Дениса Капустина ликвидировали при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении. Однако некоторые российские военные блогеры усомнились в достоверности этих данных. По их мнению, это могло быть очередной пиар-акцией РДК.

1 января Главное управление разведки Украины заявило, что Капустин жив. В ГУР утверждают, что более месяца проводили комплексную операцию по защите его жизни от готовившегося покушения, на которое, по их данным, было выделено полмиллиона долларов.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что основателя РДК могли ликвидировать свои.