Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Военный эксперт раскрыл заказчиков убийства лидера РДК

Военблогер Живов: главаря РДК Капустина ликвидируют его кураторы
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Если основатель «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Денис Капустин все еще жив, а его смерть была инсценировкой, в конечном счете он все равно будет уничтожен. Об этом заявил военный блогер Алексей Живов в беседе с изданием «Аргументы и факты».

По его мнению, ликвидировать Капустина могут его же кураторы.

27 декабря сообщалось, что Дениса Капустина ликвидировали при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении. Однако некоторые российские военные блогеры усомнились в достоверности этих данных. По их мнению, это могло быть очередной пиар-акцией РДК.

1 января Главное управление разведки Украины заявило, что Капустин жив. В ГУР утверждают, что более месяца проводили комплексную операцию по защите его жизни от готовившегося покушения, на которое, по их данным, было выделено полмиллиона долларов.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что основателя РДК могли ликвидировать свои.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547927_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+