Глушаков назвал себя самым дорогим россиянином в истории «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Глушаков: я до сих пор самый дорогой россиянин в клубе

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков назвал себя самым дорогим российским футболистом в истории красно-белых. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Спартак» купил меня за €9 млн — я до сих пор самый дорогой российский футболист в истории клуба. Помню, у меня были отступные в «Локомотиве» — 60 миллионов, чтобы «Зенит» меня не купил. Они несколько раз пытались меня забрать к себе», — поделился он.

Также экс-игрок вспомнил, что им интересовался итальянский «Лацио», однако «Спартак» не захотел продавать его.

Глушаков выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.

Футболист — участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Он играл за сборную России с 2011 по 2018 год.

Ранее Глушаков назвал главные разочарования в российском футболе.