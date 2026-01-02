В Госдуме поддержали региональные ограничения на продажу алкоголя в праздники

Введение ограничений на продажу алкоголя в новогодние праздники в некоторых регионах является правильным. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

По его словам, если человек ничем не занят, то он «неизменно начинает делать что-то плохое», а региональные власти должны сами придумать, как сделать так, «чтобы алкоголь приносил только радость, и не было от него никаких несчастий».

Гусев напомнил, что полный запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники установлен в Туве и некоторых районах Иркутской области. Как уточнили в мэрии Кызыла, продавать алкоголь разрешено только в ресторанах и иных предприятиях общественного питания. Власти объяснили свое решение обеспечением правопорядка и безопасности жителей. Кроме того, ограничения по продаже спиртных напитков также действуют в Кировской и Вологодской областях.

Ранее сообщалось, что в одном из российских регионов в 2026 году появятся «трезвые села».