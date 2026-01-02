Джордж Клуни ответил Трампу на шутку о получении гражданства Франции

Актер Джордж Клуни ответил Дональду Трампу на критику после того, как получил гражданство Франции. Его слова цитирует Hollywood Reporter.

«Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнём в ноябре», — заявил Клуни.

1 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал получение французского гражданства американским актером Джорджем Клуни и его семьей и негативно высказался о миграционной политике Парижа.

Трамп назвал Клуни и его жену Амаль «двумя худшими политическими прогнозистами всех времен». Он отметил, что супруги стали гражданами Франции, которая находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за абсолютно пугающего отношения французов к иммиграции, во многом похожего на то, что было при в США при президенте «сонном Джо Байдене».

30 декабря сообщалось, что Клуни, его супруга и 8-летние близнецы Элла и Александр стали гражданами Франции. В последние годы семья актера проводила значительную часть времени на юге Франции. В 2021 году Клуни приобрел там за €9 млн поместье Каданель.

