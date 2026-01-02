Размер шрифта
Джордж Клуни ответил Трампу на шутку о получении гражданства Франции

Актер Джордж Клуни пообещал снова сделать Америку великой после критики Трампа
Актер Джордж Клуни ответил Дональду Трампу на критику после того, как получил гражданство Франции. Его слова цитирует Hollywood Reporter.

«Я полностью согласен с нынешним президентом. Мы должны снова сделать Америку великой. Мы начнём в ноябре», — заявил Клуни.

1 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал получение французского гражданства американским актером Джорджем Клуни и его семьей и негативно высказался о миграционной политике Парижа.

Трамп назвал Клуни и его жену Амаль «двумя худшими политическими прогнозистами всех времен». Он отметил, что супруги стали гражданами Франции, которая находится в эпицентре серьезной проблемы с преступностью из-за абсолютно пугающего отношения французов к иммиграции, во многом похожего на то, что было при в США при президенте «сонном Джо Байдене».

30 декабря сообщалось, что Клуни, его супруга и 8-летние близнецы Элла и Александр стали гражданами Франции. В последние годы семья актера проводила значительную часть времени на юге Франции. В 2021 году Клуни приобрел там за €9 млн поместье Каданель.

