Россиянин обокрал друга в бане и потратил деньги на развлечения

В Краснодаре мужчина украл у друга 100 тысяч рублей в бане во время совместного отдыха. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в одной из бань на улице Красных Партизан. Потерпевший обратился в отдел полиции микрорайона Юбилейный с заявлением о краже. Он пояснил, что пришел в баню со своим знакомым и оставил в шкафчике в раздевалке 100 тысяч рублей. Через несколько часов он обнаружил, что его товарищ исчез, а деньги пропали.

Подозреваемого в краже задержали. 41-летний ранее судимый житель станицы Елизаветинской, признался, что стащил деньги и потратил их на развлечения.

