Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянин обокрал друга в бане и потратил деньги на развлечения

В Краснодаре мужчина обокрал друга в бане
Павел Львов/РИА Новости

В Краснодаре мужчина украл у друга 100 тысяч рублей в бане во время совместного отдыха. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел в одной из бань на улице Красных Партизан. Потерпевший обратился в отдел полиции микрорайона Юбилейный с заявлением о краже. Он пояснил, что пришел в баню со своим знакомым и оставил в шкафчике в раздевалке 100 тысяч рублей. Через несколько часов он обнаружил, что его товарищ исчез, а деньги пропали.

Подозреваемого в краже задержали. 41-летний ранее судимый житель станицы Елизаветинской, признался, что стащил деньги и потратил их на развлечения.

До этого в Чувашии девушка усыпила подругу и украла 5,4 млн рублей. Выяснилось, что с подозреваемой в краже связались мошенники. Представившись сотрудниками силовых структур, аферисты убедили ее перевести сначала 700 тысяч рублей, а затем заставили «задекларировать» деньги подруги.

Ранее россиянин пробрался в магазин, чтобы выпить и закусить мандаринами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547909_rnd_0",
    "video_id": "record::a8a92de9-4527-468e-8d43-8685d1794533"
}
 
Теперь вы знаете
На кого стоит переучиться уже сейчас: сварщики, швеи и еще 7 профессий, востребованных в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+