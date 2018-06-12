ЕС представит доклад по безопасности после Солсбери

ЕС представит странам-участницам союза в конце июня доклады, в которых будут предложены меры в сфере безопасности вследствие инцидента в Солсбери, передает РИА «Новости» заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

«После нападения в Солсбери Евросовет призвал к более активному участию ЕС в сфере кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведке, а также — в тесном сотрудничестве с НАТО - по вопросам химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности. В настоящее время мы работаем над решением этой задачи», — сообщила она.

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Могерини добавила, что предложения будут отражены в трех документах, которые будут представлены в Евросовете в конце этого месяца.

Ранее представитель российского посольства в Лондоне заявил, что в коммюнике по итогам саммита стран «Большой семерки» (G7) не содержится ничего, кроме «беспочвенных обвинений» России, в том числе по делу отравленных в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.