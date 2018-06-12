Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление с Днем России российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

От себя и от имени белорусского народа Лукашенко также поздравил россиян.

«Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах», — отметил в своем послании президент Белоруссии.

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По его словам, проводимый руководством России курс находит широкую поддержку граждан.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил Путину поздравление с Днем России.