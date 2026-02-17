Российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

Российским спортсменам не подарили эксклюзивные смартфоны, которые предназначались для атлетов на зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ски-альпинист Никита Филиппов.

«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — отметил он.

Южнокорейский бренд — один из спонсоров Олимпиады. Специально для спортсменов был изготовлен сенсорный смартфон-раскладушка, а на официальном сайте компании было указано, что телефон в подарок получат 3800 участников Игр.

Примечательно, что на летней Олимпиаде-2024 в Париже российские спортсмены тоже остались без лимитированных телефонов.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, чье четвертое место в скиатлоне остается лучшим результатом для россиян на ОИ в Италии.

Ранее стало известно, смогут ли Коростелев и Непряева выступить на международных стартах после ОИ.