Ким Чен Ын направил Путину поздравление с Днем России

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил российского президента Владимира Путина с Днем России. Текст поздравления разместило агентство ЦТАК.

Отмечается, что россиянам Ким Чен Ын пожелал процветания и благополучия, а Путину — успеха в ответственной работе.

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«Народ России достиг успеха в построении сильной России под его (Путина. — Газета.Ru) руководством, справляясь со всеми вызовами и сложностями», — говорится в заявлении.

Лидер КНДР также выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между странами.

Ранее глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поздравил жителей России с праздником.