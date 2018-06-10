Путин назвал приоритетное направление взаимодействия в ШОС

Президент России Владимир Путин назвал приоритетным направлением взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества борьбу с терроризмом, передает РИА «Новости».

«Хотел бы подчеркнуть, что приоритетным направлением взаимодействия в рамках ШОС остается борьба с терроризмом, принимаемая сегодня программа по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму определяет ориентиры для сотрудничества в данной области на ближайшие три года, предусматривает проведение совместных учений и контртеррористических операций, налаживание более тесного обмена опытом и оперативной информацией», — сказал Путин.

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С данным заявлением российский глава государства выступил на заседании совета лидеров государств ШОС в расширенном составе.

Ранее сообщалось, что Путин приступил к работе во второй день саммита ШОС.