NBC News рассказал, почему для встречи Трампа и Ким Чен Ына выбрали курортный остров

Остров Сентоза на Сингапуре был выбран площадкой для саммита США и КНДР, так как подобное изолированное место легче контролировать, рассказали NBC News эксперты по безопасности.

В частности, встреча пройдет в роскошном отеле у южного побережья Сингапура. Отмечается, что место обозначено как «специальная зона событий», которая подлежит более строгим мерам безопасности.

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При этом, отмечает эксперт по безопасности охранной компании во Флориде Тим Брэдли, есть внешние и внутренние угрозы, и находясь на таком острове, внешние угрозы значительно снижаются.

Сингапур, помимо того, что это безопасная и надежная страна, представляет собой нейтральную территорию, отмечают эксперты. Это еще одна причина, по которой выбор места для саммита выпал на него.

«У них (властей. — «Газета.Ru»), конечно же, нет проблем с осуществлением надзора и наблюдением за людьми в Сингапуре. Я считаю, что это был естественный выбор, и именно тот, который очень быстро привлек обеих сторон», — сказал Брэдли.

Однако, как отмечает телеканал, официальные лица в США обеспокоены проблемой возможного китайского шпионажа на саммите.

Ранее двойнику Ким Чен Ына запретили приближаться к месту саммита США-КНДР.