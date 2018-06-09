Путин подарил Си Цзиньпину кедровую баню
Президент России Владимир Путин подарил главе КНР Си Цзиньпину русскую баню, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил выбор подарка.
«Китайская сторона выберет место и наши специалисты ее установят», — сказал Песков.
Отмечается, что сруб выполнен из 200-летнего алтайского кедра. Во время церемонии обмена подарками Путин показал Си Цзиньпину эскиз бани, а также спил дерева.
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Перед визитом Путин не стал рассказывать, какой подарок приготовил председателю КНР, однако подтвердил, что в 2016 году подарил Си Цзиньпину ящик российского мороженого.
Ранее сообщалось, что Путин во время встречи с главой КНР приготовил и попробовал блюда китайской кухни.