Трамп хочет вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8, передает Reuters.
«Я направляюсь в Канаду на переговоры G7, которые в основном будут сфокусированы на долгое время остававшейся нечестной торговле в отношении США. Оттуда я поеду в Сингапур и на переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. Не будем говорить о русской охоте на ведьм какое-то время», — написал он перед этим в твиттере.
Трамп сделал данное заявление после слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она считает невозможным возврат России в G8.