Трамп хочет вернуть Россию в G8

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия вернулась в формат переговоров G8, передает Reuters.

«Я направляюсь в Канаду на переговоры G7, которые в основном будут сфокусированы на долгое время остававшейся нечестной торговле в отношении США. Оттуда я поеду в Сингапур и на переговоры с Северной Кореей по денуклеаризации. Не будем говорить о русской охоте на ведьм какое-то время», — написал он перед этим в твиттере.

Трамп сделал данное заявление после слов канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что она считает невозможным возврат России в G8.