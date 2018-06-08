Источник сообщил об обсуждении возможности встречи Путина и Трампа

Российская и американская стороны обсуждают возможность организации встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, однако конкретные договоренности по данному вопросу на текущий момент отсутствуют, передает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Про президентскую встречу думаем. И в разговорах с американскими партнерами этот вопрос всплывает. Но никаких договоренностей пока нет», — рассказал источник в дипломатической сфере.

Это сообщение появилось на фоне того, как Wall Street Journal со ссылкой на представителя совета нацбезопасности США написала, что власти Австрии выразили готовность принять у себя встречу президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.