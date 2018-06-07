Путин ответил, не одиноко ли ему на политическом Олимпе

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о политической конкуренции.

Ведущий «прямой линии» спросил, не одинокого ли ему на политическом Олимпе.

«Нет, не одиноко», — ответил Путин.

«Один в поле — не воин», — снова вспомнил поговорку президент. Ранее, говоря о работе Дмитрия Рогозина на посту главы Роскосмоса, Путин также обращался к этой поговорке.

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По его словам, положительных результатов можно достигать только с помощью совместной работы.

Ранее Путин в ходе «прямой линии» ответил на вопрос ведущих о том, чем пришлось пожертвовать ради того, чтобы быть президентом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.